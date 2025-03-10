Erzincan'da Yılda 2 Milyon Kapasiteli Arı Kovanı Çıtası Üretim Atölyesi Açıldı

Erzincan'da Refahiye Kaymakamlığı öncülüğünde yılda 2 milyon kapasiteli arı kovanı çıtası üretim atölyesi açıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ile birlikte, Refahiye ilçesinde faaliyete başlayan arı kovanı çıtası üretim atölyesini ziyaret etti.

Refahiye Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan ve yılda 2 milyon arı kovanı çıtası üretimi kapasiteli atölyede incelemelerde bulunan Vali Aydoğdu, yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu'ndan bilgiler aldı.

Erzincan'ın bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Aydoğdu; açılan atölyenin çıta, petek ve kovan üretimi yaparak ilçe ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Diğer ilçelerde de bu tür atölyelerin açılacağını dile getiren Aydoğdu, "Erzincan ekonomisine katkı sağlayacak bu tarz projeleri artırmayı hedefliyoruz. İlçe merkezlerimizde ilçenin potansiyeline uygun atölyeler açacağız. Refahiye'de faaliyete başlayan bu atölyemiz bizler için örnek oldu. Refahiye Kaymakamımız Sn. Halil İbrahim Köroğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN