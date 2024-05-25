Erzincan'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın tescilli yöresel ürünlerinden Tulum Peynirinin mayalama aşaması konusunda Erzincan Valiliğinin koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yapılacak akademik çalışmanın etüt çalışmaları sürdürülüyor. Mayalama konusunda bugün Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çağrı Çırak, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan İl Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, akademisyenler ve yetkililer katıldı.

Erzincan Tulum Peynirinin mayalanmasında kullanılacak mayada standartın sağlanması amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından maya üretilmesine karar verilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek meralardan Üniversite tarafından alınacak örnekler üzerinden Erzincan Tulum Peynirinin tescilinin alınmasında önemli bir sorun olan mayalama konusunda akademik çalışmalar hızlandırıldı.

Erzincan Valiliği'nin himayesinde çalışmalarını yürüten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü heyetleri meraların otlatmaya açılmasına bir hafta kala bir araya gelerek izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundular. - ERZİNCAN