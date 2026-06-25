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Erzincan'da seracılık yatırımları üretimi artırıyor

Erzincan'da seracılık yatırımları üretimi artırıyor
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bir seracılık işletmesini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sektörün gelişimi için yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, seracılık alanında faaliyet gösteren seracılık işletmesini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Koçaker, işletme sahibi M. Kasım Cengiz ile bir araya gelerek serada yürütülen üretim faaliyetlerini inceledi.

Ziyarette Erzincan'da seracılık sektörünün gelişimi, üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Koçaker, kentte her geçen yıl büyüyen seracılık sektörünün tarımsal üretime önemli katkılar sunduğunu belirterek, ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Seracılık alanındaki yatırımların üretimi artırdığını kaydeden Koçaker, sektörün gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin de hayata geçirileceğini bildirdi.

Erzincan'da seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve modern üretim tekniklerinin desteklenmesiyle tarımsal üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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