Erzincan'da sağlık, turizm ve siber güvenlik için işbirliği

Erzincan'da valilik öncülüğünde sağlık, turizm, istihdam ve siber güvenlik alanlarını kapsayan işbirliği protokolleri imzalandı. Protokollerle kış turizmine, sağlık yatırımlarına ve gençlerin dijital dolandırıcılığa karşı bilinçlendirilmesine yönelik projeler desteklenecek.

Erzincan'da, valilik öncülüğünde sağlık, turizm, istihdam ve siber güvenlik alanlarını kapsayan işbirliği protokolleri imzalandı.

Valilik himayelerinde; Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi/Ergan Dağı Kayak Merkezi İşletmesi arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri hayata geçirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kurumlar arasında kış turizmi, sağlık yatırımları, hükümlü istihdamı ve gençleri dijital dolandırıcılığa karşı bilinçlendirmeye yönelik siber eğitim projelerini kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Protokoller kapsamında, kış turizmine yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesi, sağlık alanında yeni yatırımların desteklenmesi, hükümlülerin istihdama kazandırılması ve özellikle gençlerin bilişim suçlarına karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Remzi Sarıgöl ile iş insanı Özay Demir katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, imzalanan protokollerin kentin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, özellikle çocuklara yönelik rehberlik çalışmaları açısından Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan işbirliğinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli ise bilişim suçlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinerek, projenin örnek teşkil etmesini temenni etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
