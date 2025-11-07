Haberler

Erzincan'da Kışlık Patates Hasadı Yoğun İlgi Görüyor

Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı sürüyor. Çiftçiler, verimli topraklarda yetişen kaliteli patateslerin Türkiye genelinde ilgi gördüğünü belirtiyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı sürerken, kaliteli ve lezzetli ürünler Türkiye genelinde ilgi görüyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kışlık patates hasadı heyecanı yaşanıyor. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçiler tarlalarda hummalı bir çalışma içine girdi.

Verimli topraklarıyla bilinen Tercan'da yetiştirilen kışlık patatesler, hem lezzeti hem de kalitesiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden talep görüyor. Çiftçiler, bu yılki verimden memnun olduklarını belirtirken, patateslerin büyük kısmının iç pazarda değerlendirileceği ifade edildi.

Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Çiftçiler, hem bereketli bir sezon geçirmenin hem de emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
