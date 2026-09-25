Erzin Kaymakamı Akpınar, avokado ve mango üretilen serayı ziyaret etti

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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, ilçede avokado ve mango üretimi gerçekleştiren Ahmet Büyüker ve Bülent Büyüker'e ait serayı ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Serada yürütülen çalışmalar hakkında üreticilerden bilgi alan Kaymakam Akpınar, üretim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette serada yetiştirilen avokado ve mango üretiminin mevcut durumu değerlendirildi.

Kaymakam Akpınar, üreticilerle yaptığı görüşmede bölgede yürütülen tarımsal faaliyetler ve üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin çalışmalarının desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı