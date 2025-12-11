Haberler

Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 100. "gemiden gemiye transfer" operasyonunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk Milli Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemisi Ertuğrul Gazi, 100. gemiden gemiye transfer operasyonunu başarıyla gerçekleştirerek enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağladı.

BOTAŞ'ın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin enerjide kararlı yolculuğunda yeni bir başarıya imza attı.

Açıklamada, "Yüzer kalemiz Ertuğrul Gazi 100. Ship-to-Ship (STS) operasyonunu başarıyla tamamladı. Yenilikçi ve emin adımlarla enerjiyi ülkemize, ülkemizi geleceğe taşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Ertuğrul Gazi gemisinin teknik özellikleri

Enerji arz güvenliğine esneklik kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması amacıyla BOTAŞ yatırımı olan Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 25 Haziran 2021'de BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde hizmete alındı.

Boyu 295 metre, genişliği 46 metre ve yüksekliği 63 metre olan gemi, 3 futbol sahası büyüklüğünde ve Galata Kulesi yüksekliğinde. Toplam 170 bin metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama kapasitesi bulunan gemi, sadece gaz formunda 110 milyon metreküplük doğal gazı taşıyabiliyor.

Dünyada gazlaştırma kapasitesi bakımından öne çıkan Ertuğrul Gazi gemisinin, azami gazlaştırma kapasitesi günlük 28 milyon metreküp. Gazlaştırma operasyonunda deniz suyu yerine "Glycol Water" adı verilen özel sıvı kullanılarak gemi deniz suyuyla temas etmeden bütün operasyonu kendi özel teknolojisiyle yürütüyor.

Öte yandan Ertuğrul Gazi FSRU, Kahramanmaraş depremlerinde kritik rol üstlenmişti. Bu dönemde gemi Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin doğal gaz ihtiyacını ana iletim hatlarındaki sorunlar giderilene kadar tek başına karşılamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
