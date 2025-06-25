Ertuğrul Gazi FSRU 4 Yılda 8,5 Milyar Metreküp Gazlaştırdı

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Türkiye'nin yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi Ertuğrul Gazi, 2021'den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Bakanlık, bu başarıyı infografikle duyurdu.

Türkiye'nin Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Ertuğrul Gazi, 2021'den bu yana 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının X hesabından yapılan infografikli paylaşımda, 4 yıldır hizmet veren Ertuğrul Gazi FSRU'ya ilişkin bilgi verildi.

BOTAŞ Dörtyol Terminali'nde bulunan Ertuğrul FSRU ile ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2021'den bu yana kesintisiz olarak işletmede olan gemimiz bugüne kadar 8,5 milyar metreküp gazlaştırma yaparak tek başına büyük bir başarıya imza attı. Milli FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi 4 yaşında. 4 yılda 8,5 milyar metreküp doğal gaz ulusal boru hatlarına enjekte edildi. Bu rakam İstanbul'un 2, Ankara'nın 4, İzmir'in 11 yıllık konut doğal gaz tüketimine eşit. 3 futbol sahası uzunluğunda, Galata Kulesi yüksekliğinde. Tamamen Türk personelle 1460 gündür kesintisiz hizmette."

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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