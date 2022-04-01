Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdikleri isim dalga konusu oldu - Haberler

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Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdikleri isim dalga konusu oldu

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Azerbaycan'la Dağlık Karabağ'da 44 günlük savaş yürüten ancak hezimete uğrayan Ermenistan, yeni SİHA'larını tanıttı. Fakat Ermenistan, SİHA'larına verdiği "Davaro" ismiyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılında 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenistan, kendi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı ( Siha ) üretme kararı aldı.

TÜRKLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Bu kapsamda ArmHighTech – 2022 fuarında yeni SİHA'larını tanıtan Ermenistan, dikkatleri üzerine çekti. Ancak Ermenistanlı savunma şirketinin ürettiği SİHA'ların üzerinde yazan isim Türklerin gözünden kaçmadı. Şirket, Ermeni SİHA'larına "Davaro" ismini verince bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdiği isim dalga konusu oldu

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdikleri isim dalga konusu oldu

Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdikleri isim dalga konusu oldu

Ermenistan SİHA'larını tanıttı, verdikleri isim dalga konusu oldu

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan, SİHA, Dünya, Ekonomi, Haberler

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