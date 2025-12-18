Haberler

İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliğine yeni isim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan F-35 uçaklarına özel kaplama malzemesi üreten Türk mühendis Ergün Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesi'nin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlamaya hazırlanıyor. Gençlere yapay zeka üzerine önerilerde bulunan Kırlıkovalı, üniversitenin hedeflerine ulaşmasına desteğini taahhüt etti.

Amerikan F-35 uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama malzemesinin üreticisi Türk mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, dekanlar ve üniversite yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu ile akademik işbirlikleri ve bilimsel projeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesinin vizyon olarak 21. yüzyılın en hassas hedeflerini yakalamış bir üniversite olduğunu belirtti.

Üniversitenin özellikle uluslararasılaşma konusunda çok önemli hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşılmasında elinden geleni yapacağını aktaran Kırlıkovalı, "İstanbul Atlas Üniversitesinin ileriye dönük çok heyecan verici planları var." ifadesini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kırlıkovalı, konuları iyi öğrenmeleri, kendilerini iyi yetiştirmeleri ve zorluklar karşısında mücadele etmelerini önererek, şöyle devam etti:

"Derslerini çok iyi takip ederek hocalarını iyi dinlesinler. Çok dikkatli çalışsınlar, faydasını mutlaka görecekler. Gerçek hayatta hiç ummadığınız bilgiler sizi kurtarabiliyor. Hayatta bazen karşınızda öyle güçlü rakipler olacak ki onlar karşısında korkup kaçmayı düşünebilirsiniz. Ama bunu yapmayın. Kalın mücadele edin. Çünkü bazen zayıf tarafın hırsı ve bilgisi, o çok güçlü görünen insan ya da grupları yenmeye yetiyor. Ben bunları kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum."

Gençlere özellikle yapay zekayı iyi öğrenmelerini tavsiye eden Kırlıkovalı, "Mesleğiniz ne olursa olsun yapay zekayı çok iyi öğrenin ve kullanın. Mümkünse kod yazmayı ve algoritmayı öğrenin. Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve robotları öğrenin. 'Hiç kullanacağım bir şey değil, bana ne' demeyin. Çünkü hiç ummadığınız anda karşınıza dikiliverirler. Siz 'Keşke gençlik yıllarımda bunları çalışsaydım' dersiniz. Yapay zekayı ders gibi öğrenin. O zaman hayatınız da kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Herkes ekran başına! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı bu akşam şifresiz kanalda
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
title