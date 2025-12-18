İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyeliğine yeni isim

Amerikan F-35 uçaklarına görünmezlik sağlayan özel kaplama malzemesinin üreticisi Türk mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Yusuf Elgörmüş, Rektör Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, dekanlar ve üniversite yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin uluslararasılaşma vizyonu ile akademik işbirlikleri ve bilimsel projeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırlıkovalı, İstanbul Atlas Üniversitesinin vizyon olarak 21. yüzyılın en hassas hedeflerini yakalamış bir üniversite olduğunu belirtti.

Üniversitenin özellikle uluslararasılaşma konusunda çok önemli hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşılmasında elinden geleni yapacağını aktaran Kırlıkovalı, "İstanbul Atlas Üniversitesinin ileriye dönük çok heyecan verici planları var." ifadesini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kırlıkovalı, konuları iyi öğrenmeleri, kendilerini iyi yetiştirmeleri ve zorluklar karşısında mücadele etmelerini önererek, şöyle devam etti:

"Derslerini çok iyi takip ederek hocalarını iyi dinlesinler. Çok dikkatli çalışsınlar, faydasını mutlaka görecekler. Gerçek hayatta hiç ummadığınız bilgiler sizi kurtarabiliyor. Hayatta bazen karşınızda öyle güçlü rakipler olacak ki onlar karşısında korkup kaçmayı düşünebilirsiniz. Ama bunu yapmayın. Kalın mücadele edin. Çünkü bazen zayıf tarafın hırsı ve bilgisi, o çok güçlü görünen insan ya da grupları yenmeye yetiyor. Ben bunları kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum."

Gençlere özellikle yapay zekayı iyi öğrenmelerini tavsiye eden Kırlıkovalı, "Mesleğiniz ne olursa olsun yapay zekayı çok iyi öğrenin ve kullanın. Mümkünse kod yazmayı ve algoritmayı öğrenin. Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve robotları öğrenin. 'Hiç kullanacağım bir şey değil, bana ne' demeyin. Çünkü hiç ummadığınız anda karşınıza dikiliverirler. Siz 'Keşke gençlik yıllarımda bunları çalışsaydım' dersiniz. Yapay zekayı ders gibi öğrenin. O zaman hayatınız da kolaylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.