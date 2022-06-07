Ereğli'de organik tarımda ilk adım atıldı - Haberler

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Adabağ'da başlattığı organik tarım projesinde ilk adımı attı.

Ereğli Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliği ile Adabağ'da başlatılan organik tarım projesinde ilk adım atıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, belediye personelleri ile 1 milyon 700 bin fideyi toprakla buluşturdu.

Üretimin önemine vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Üretken belediyecilik anlayışımızla Adabağ'da başlattığımız organik tarım çerçevesinde tüm personellerimizle fide ekim çalışması gerçekleştirdik. Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz. Bir fazla üretime destek olarak tarımı sürdürülebilir kılmak ve hemşerilerimizin organik ürünlere daha fazla ulaşması adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Toplumlar üreterek varlığı idame ettirebilir"

Başkan Oprukçu, "Ereğlimiz için üretiyor, şehrimizin geleceği noktasında sağlam temeller atmaya devam ediyoruz. Üretmeye mecburuz, çünkü çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamanın yollarını arayan toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, en sonunda da varlıklarını kaybederler. Toplumlar ancak ve ancak üreterek varlığını idame ettirebilirler. Bu noktada Ereğlimiz'de başlattığımız organik tarım projemizin gelecek adına atılan önemli bir adım olduğu gerçeği var. Organik tarım, sürdürülebilir tarımın temel taşıdır. Organik tarım ile hem insan sağlığına zarar verecek kimi atıkların barındırılmasının önüne geçilerek hastalıkların oluşması ve yayılması engellenir hem de su, hava ve dolayısıyla doğaya zarar vermeden yapılacak üretimle daha güzel bir çevreye ulaşmamız sağlanmış olacaktır. Bu nedenle gelecek nesillerimize ciddi anlamda değerli bir miras bırakmak için daha fazla üreteceğiz. Başlattığımız organik tarım seferberliği Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi