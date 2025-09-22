Erdemoğlu Holding'den eğitim ve kültüre 700 milyon liralık yatırım

Erdemoğlu Holding, eğitim ve kültür alanındaki sosyal yatırımları kapsamında Gaziantep ve Adıyaman'da üç okul ve bir kültür merkezini hizmete açacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 700 milyon lira tutarında tamamlanan okul ve kültür merkezi yatırımları 25 ve 26 Eylül'de gerçekleştirilecek törenlerle hizmete girecek.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 25 Eylül'de İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Nigar Erdemoğlu Ortaokulu ve Bedia-Mehmet Zeki Zorkirişçi İlkokulu hizmete alınacak. Adıyaman'ın Tut ilçesinde de 26 Eylül'de Mehmet Erdemoğlu Kültür Merkezi açılacak.

"Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, onursal Başkan merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ilkeleri ışığında, kazandıklarının belli bir bölümünü, başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projelerini sürdürerek milletle paylaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Erdemoğlu, sosyoekonomik kalkınmanın nitelikli, eğitimli nesillerle gerçekleşeceğine inandıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışı yapılacak okullarımız 32 derslik, yemekhane, spor salonu, etkinlik odaları ve modern kütüphaneleriyle çocuklarımıza küresel alanda gerekli altyapıyı sağlayacak niteliktedir. Toplumun gelişiminde eğitimin önemine inanıyor; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında çağdaş standartlarda, akılcı bir eğitimin şart olduğunu biliyoruz."

Mehmet Erdemoğlu Kültür Merkezi'nin konferans salonu, kütüphane ve sergi salonlarından oluştuğunun bilgisini veren Erdemoğlu, toplumsal etkileşimin artmasına katkısıyla düzenlenecek etkinliklerle turizmin gelişmesini desteklerken, bölge ekonomisinin canlanmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.