Erdemir'de Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Anlaşmayla Sonuçlandı

Türkiye'nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir'de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül'de başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonuçlandı.

30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir, çalışanlarının haklarını korumaya ve iş barışını sağlamaya hedefliyor.

Bu yıl 60'ıncı işletme yılını kutlamaya hazırlanan Erdemir, çalışanlarından aldığı güçle Türkiye için değer üretmeyi sürdürüyor.