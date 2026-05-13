GüzelEnerji ve Milangaz Genel Müdürlük görevine Erdal Yavuz atandı

OYAK Enerji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji Akaryakıt AŞ ve Milangaz'ın Genel Müdürü Erdal Yavuz oldu. Yavuz, şirketlerin büyüme stratejilerine yön verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yavuz, GüzelEnerji ve LPG sektörünün öncü markası Milangaz'ın genel müdürlük görevlerini yürütecek.

Yavuz, yeni görevinde GüzelEnerji ve Milangaz'ın büyüme stratejilerine yön verecek, operasyonel mükemmeliyet, müşteri deneyimi ve finansal sürdürülebilirlik odağında stratejik dönüşüm projelerine liderlik edecek.

Yavuz, bu görevinde Türkiye'nin önde gelen enerji markaları TotalEnergies İstasyonları, Milangaz, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ün entegre ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
