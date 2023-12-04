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Erbaa Belediyesi 6 Bin Metrelik Kanalizasyon Hattı İçin Çalışmalara Başladı

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Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kelkit Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisinden Evyaba Mahallesine kadar uzanacak 6 bin metrelik kanalizasyon hattının yapımı için çalışmalara başladı. Proje kapsamında okullar bölgesi de altyapı eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

Erbaa Belediyesi Kelkit Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisinden Evyaba Mahallesine kadar uzanacak 6 bin metrelik kanalizasyon hattı için çalışmalara başladı.

Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Atık Su Arıtma tesisinden Evyaba Mahallesine kadar uzanacak 6 bin metrelik kanalizasyon hattının yapımı için çalışmaya başladı. Tosunlar mevkiinde bulunan okullar bölgesinin de projeye dahil edildiği çalışmanın kısa sürede tamamlanarak Evyaba Mahallesinin altyapı eksikliklerinin çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

"6 bin metrelik kanalizasyon hattımızın çalışmalarına başladık"

Altyapı için yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl " Organize Sanayi Bölgemizdeki Atık Su Arıtma Tesisinden Evbaya Mahallesine kadar uzanacak 6 bin metrelik kanalizasyon hattımızın çalışmalarına başladık. Çalışmamıza okullar bölgesini de dahil ettik. Okullar bölgesinde yapımı devam eden okulların altyapı ihtiyacını da bu çalışma ile gidermiş olacağız. Evyaba Mahallemizde altyapı ihtiyacı çalışmamızla çözüme kavuşacak. Daha müreffeh bir şehir için yatırımlara devam ediyoruz." dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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