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EPİAŞ, Özbekistan kamu elektrik tedarik şirketi ile mutabakat belgesi imzaladı

EPİAŞ, Özbekistan kamu elektrik tedarik şirketi ile mutabakat belgesi imzaladı
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EPİAŞ, Özbekistan'ın kamu elektrik tedarik şirketi Uzenergosotish JSC ile Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesi için mutabakat belgesi imzaladı. İşbirliği kapsamında çevrim içi ticaret platformları, piyasa işlemleri ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Özbekistan Cumhuriyeti Kamu Elektrik Tedarik Şirketi Uzenergosotish JSC ile Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesi için işbirliği yapacak.

EPİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre şirket, Uzenergosotish JSC ile Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesine yönelik işbirliğini artırmak amacıyla İstanbul'da bir mutabakat belgesi imzaladı.

Mutabakat çerçevesinde, elektrik piyasasına yönelik çevrim içi ticaret platformlarının geliştirilmesi, elektrik piyasası işlemlerinin hayata geçirilmesi ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması alanlarında işbirliği yapılacak.

Taraflar, karşılıklı görüşmelerle belirlenecek diğer alanlarda da işbirliği yapabilecek.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
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