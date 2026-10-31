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EPDK'nin vadeli doğal gazda iptal düzenlemesi 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek

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EPDK, Vadeli Doğal Gaz Piyasası’nda teklif ve işlem iptali durumlarını yeniden belirledi. Teknolojik hata, mali yükümlülük ihlali veya işlemleri durduracak unsur halinde teklif ve işlemler kısmen/tamamen iptal edilebilecek; düzenleme 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda teklif ve işlemlerin iptal edilebileceği durumlara ilişkin düzenleme yaptı.

EPDK'nin Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar'a ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda bekleyen tekliflerin veya gerçekleşen işlemlerin piyasa işletmecisi tarafından iptal edilebileceği durumlar yeniden belirlendi.

Düzenleme kapsamında piyasa işletmecisinden kaynaklanan bilgisayar, yazılım veya diğer teknolojik altyapı hatalarının ortaya çıkması durumunda teklifler ve işlemler iptal edilebilecek.

Piyasa katılımcılarının veya kontratların işlemlerini durduracak maddi unsurların bulunması halinde de teklifler ve işlemler iptal edilebilecek.

Piyasa işletmecisine karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda mevcut teklifler ile kontratlara ilişkin belirlenen günlük fiyat değişim limitlerinin dışında kalan teklifler de iptal kapsamında olacak.

Belirtilen durumlardan en az birinin varlığı halinde, işleme taraf olan en az bir piyasa katılımcısının başvurusu üzerine veya resen, bekleyen tekliflerin veya gerçekleşen işlemlerin tamamı ya da bir kısmı piyasa işletmecisi tarafından iptal edilebilecek.

Düzenleme, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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