Haberler

EPDK 34 Lisans Verdi, 1 Lisans Süresi Uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı. Elektrikte 29 üretim ve 3 tedarik lisansı; petrolde ise 1'er ihrakiye ve madeni yağ lisansı verildi. Bazı lisanslar sona erdirildi, bir madeni yağ lisansı uzatıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 34 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi.

Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.

Kaynak: AA
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Beklenen gün geldi çattı! Milyonların gözü bugün yapılacak açıklamada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu

Baba silahının bakımı sırasında oğlunu vurdu: 1 ölü

Silah bakımı facia ile sonuçlandı! Baba yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın

Bülent Turan'dan dikkat çeken uyarı: Bu milletin sabrıyla oynamayın