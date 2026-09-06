EPDK 34 Lisans Verdi, 1 Lisans Süresi Uzatıldı
EPDK, elektrik ve petrol piyasalarında 34 lisans verdi, 1 şirketin lisans süresini uzattı. Elektrikte 29 üretim ve 3 tedarik lisansı; petrolde ise 1'er ihrakiye ve madeni yağ lisansı verildi. Bazı lisanslar sona erdirildi, bir madeni yağ lisansı uzatıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında toplam 34 lisans verirken, 1 şirketin lisans süresini uzattı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 29 üretim lisansı, 3 tedarik lisansı verildi. Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi ve 1 şirkete madeni yağ lisansı verildi.
Elektrik piyasasında 1 üretim lisansı ve 3 şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında ise 1 şirketin madeni yağ lisansının süresi uzatıldı.
Kaynak: AA