EPDK Elektrik Kalite Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin kalitesini artırmak için Elektrik Kalite Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeyle uzaktan haberleşme özellikli sayaçların kullanımı ve kesinti tazminatı hesaplamalarındaki yeni formüller belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin kalitesini artırmak ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla Elektrik Kalite Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri revize etti.

Kurumun, "Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzaktan haberleşme özelliğine sahip sayaçların kullanımına ilişkin esaslar belirlendi.

Yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren dağıtım şirketleri, yeni veya değiştirilen sayaçlardan alınan verileri veri kaybı olmadan kaydedecek. Uzaktan iletişim özelliği bulunmayan sayaçlardaki veriler ise en fazla altı ayda bir sisteme aktarılacak.

Hırsızlık, yangın veya dış müdahalelerden kaynaklanan ve bu olaylar nedeniyle yapılan kesintiler artık "dışsal" olarak sınıflandırılacak. 00.00–06.00 saatleri arasında 30 dakikayı aşmayan kısa manevra kesintileri de planlı kesintiyle bağlantılıysa bildirimli kesinti sayılacak.

"Dağıtılmayan enerji" tanımı uzun kesintilerle sınırlandırılırken, kaçak kullanım ve sayaç arızalarından doğan tüketimler hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Kesinti tazminatına yeni formül

Yeni yönetmelikle kesinti tazminatı hesabına "K katsayısı" eklendi ve formül "ÖTMSÜRE = SBSÜRE + (TKSÜRE - ESÜRE) x K x DB x OT" olarak güncellendi. K katsayısı 2, sabit bedel ise 40 lira olarak belirlendi.

Yıllık tüketimi 365 kilovatsaatin, günlük ortalaması ise 1 kilovatsaatin altında olan kullanıcılara tazminat ödenmeyecek. Enerjisini kendi talebiyle kestiren özel transformatörlü kullanıcılar da kesinti dönemlerinde tazminat alamayacak.

Tazminatlar 20 gün içinde ödenecek

Dağıtım şirketleri, yıllık ve ticari kalite tazminatlarını belirlendiği tarihten itibaren 20 gün içinde ödeyecek. Ödeme yapılamazsa tazminatlar fatura üzerinden mahsup edilecek. Süresi içinde ödenmeyen veya mahsuplaşmayan tazminatların 1,2 katı, şirketin gelir tavanından düşülecek.

Kullanıcılar, tazminat haklarını ve ödeme bilgilerini şirketlerin internet sitelerinden sorgulayabilecek.

Ticari kalite düzenlemeleri genişletildi

Ticari kalite standartlarının ihlali durumunda tazminatlar artık tüketici başvurusu olmadan ödenecek. Süresinde ödeme yapılamazsa tutar faturalardan mahsup edilecek.

Aboneliği iptal edilen kullanıcılara kalıcı veri saklayıcısı üzerinden bildirim yapılacak, ödeme tercihini iletenlere 5 iş günü içinde nakit ödeme yapılacak.

Bunun yanı sıra, tedarik şirketlerinin her yıl yapılan ödemeleri 30 Nisan'a kadar EPDK'ye bildirmesi kararlaştırılırken, tazminat ödemelerinin yöntemine ilişkin (banka, PTT vb.) hüküm ise yürürlükten kaldırıldı.

Geçmiş dönemlere geçici düzenleme

Dağıtım şirketlerinin 2024 ve öncesine ait veri düzeltmeleri için 31 Aralık'a kadar mevcut tazminat hükmü uygulanmayacak. Bu tarihten sonra yapılan düzeltmelere ilişkin tazminatlar, düzeltmenin yapıldığı yılın bedelleri üzerinden ödenecek.

Önceki dönemlere ait ödenmemiş tazminatlar ise yönetmelikte değiştirilen 27. ve 39. madde hükümlerine göre ödenecek.

Bunun yanı sıra, düzenleme kapsamında Elektrik Kalite Yönetmeliği'ndeki tablo ve açıklamalarda da teknik güncellemeler yapıldı. Bazı birimler "kilovatsaat" yerine "kilovat" olarak değiştirilirken, abone tanımları ve bildirim ifadeleri revize edildi.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
