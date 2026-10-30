EPDK elektrik faturasında limitleri belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK), devlet desteğinden faydalanmak için gerekli limitleri güncelledi. Buna göre aylık elektrik faturası 820 lirayı aşan kullanıcı devlet desteğinden faydalanamayacak.

EPDK tarafından alınan Kurul kararıyla, mesken abonelerinin yıllık elektrik tüketiminde son kaynak limitinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Düzenleme kapsamında mesken abone grubuna yönelik son kaynak tedarik tarifesi limitini 2027 yılı için yıllık 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirledi. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesi yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacak.

EPDK tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılından bu yana her yıl abone grupları bazında son kaynak limitlerinin belirlendiği hatırlatıldı. Yeni limitin aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geldiği, fatura bedelinin ise aylık ortalama yaklaşık 820 lira ve üzerinde olduğu belirtildi. Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunduğu aktarılan açıklamada, düzenleme sonrasında yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin, toplam mesken abonelerinin yüzde 14,7'sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacağı kaydedildi.

Tarımsal faaliyetlerin limitinde değişiklik yapılmadı

Açıklamada, tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limitinin değiştirilmediği ve tarımsal faaliyetle uğraşan tüketicilerin düzenlemeden etkilenmeyeceği bildirildi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kWh'lik limitte de herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

Mesken abone grubunda bulunan camiler, ibadethaneler, cemevleri ve derneklerin de düzenleme dışında tutulduğu ifade edilen açıklamada, şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketicilerin de uygulamadan muaf olduğu kaydedildi.

Ulusal tarifede değişikliğe gidilmeyecek

EPDK açıklamasında, alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı. Yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri ile yıllık tüketimi 15 bin kWh ve üzerinde olan kamu ve özel hizmetler sektörü, diğer, sanayi ve aydınlatma abone gruplarındaki tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak elektrik enerjisini gerçek maliyetler üzerinden tedarik etmelerinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 2027 yılı için belirlenen son kaynak limitinin 2026 veya 2027 takvim yılı içerisinde aşılması halinde, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarifenin uygulanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 2026 yılı Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonelerine 1 Ocak 2027'den, Aralık 2026'da aşanlara ise 1 Mart 2027'den itibaren yeni tarifenin uygulanacağı aktarıldı.

2026 yılı tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan ancak 2027 yılı Haziran ayında düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan aboneler için uygulamanın 1 Eylül 2027'de başlayacağı, saatlik sayaç okuması yapılabilen ve 31 Temmuz 2027 saat 23.59 itibarıyla limiti aşan aboneler için ise başlangıç tarihinin 1 Ekim 2027 olacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı