EPDK'dan Petrol ve LPG Piyasalarına Yeni Promosyon Düzenlemesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlarla ilgili kararında değişiklik yaparak, tüketicilere ücretsiz veya indirimli akaryakıt seçenekleri sunmayı mümkün kıldı. Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin kurul kararında değişiklik yaptı.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.
Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi