EPDK'dan Petrol ve LPG Piyasalarına Yeni Promosyon Düzenlemesi

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol ve LPG piyasalarındaki promosyonlarla ilgili kararında değişiklik yaparak, tüketicilere ücretsiz veya indirimli akaryakıt seçenekleri sunmayı mümkün kıldı. Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
