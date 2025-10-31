Haberler

EPDK'dan 2026 İçin Yeni Tüketim Sınırları

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 yılında mesken tüketici grubu için yıllık enerji tüketim miktarını 4 bin kWh olarak belirledi. Diğer tüketici grupları için belirlenen sınırlar da açıklandı.

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında uygulanacak 'Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak belirlendi.

EPDK Kurulu'nun 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Aynı grup içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ile bu yerlerin ortak kullanım alanları da bu kapsamda değerlendirilecek. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak belirlendi.

Ayrıca, aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) mesken tüketici grubu için 1,05; diğer tüketici grupları için ise 1,0938 olarak uygulanmaya devam edecek. Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

