Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğal gaz dağıtımında 2026 yılı için bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını açıkladı. Abone bağlantı bedeli 8.066 lira olarak belirlendi. Diğer hizmetlerin bedelleri de güncellendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti.

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 8 bin 66 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma kapama bedeli 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
