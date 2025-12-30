Haberler

Doğal Gazda 2026 Üst Sınırlar Belli Oldu: Bağlantı Bedeli 8 Bin 66 Lira

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 yılında doğal gaz dağıtımında uygulanacak abone bağlantı, ilave bağlantı ve sayaç değişim bedellerini tespit etti. Abone bağlantı bedeli 8.066 lira olarak belirlenirken, sayaç açma-kapama bedeli ise 206 lira olacak.

EPDK, doğal gaz dağıtımında 2026 yılında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinin üst sınırı 8 bin 66 lira olarak belirlendi. İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira olurken, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak tespit edildi.

EPDK kararına göre, ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedeli ise 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise yapılacak işleme göre 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

Kararlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

