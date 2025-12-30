Doğal Gazda 2026 Üst Sınırlar Belli Oldu: Bağlantı Bedeli 8 Bin 66 Lira

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da uygulanacak doğal gaz dağıtımında abone bağlantı bedelinin üst sınırını 8 bin 66 lira olarak belirlerken, ilave bağlantı bedelini 100 metrekare için 7 bin 16 lira, ön ödemeli sayaç değişim bedelini 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedelini ise 206 lira olarak tespit etti.

EPDK, doğal gaz dağıtımında 2026 yılında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2026 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinin üst sınırı 8 bin 66 lira olarak belirlendi. İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 7 bin 16 lira olurken, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 4 bin 549 lira olarak tespit edildi.

EPDK kararına göre, ön ödemeli sayaç değişim bedeli 2 bin 136 lira, sayaç açma-kapama bedeli ise 206 lira olacak. İç tesisat işlem bedeli ise yapılacak işleme göre 121 lira ile 2 bin 776 lira arasında değişecek.

Kararlar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.