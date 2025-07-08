Engelli ve Yetim Aylığı 7.326 TL'ye Yükseltildi

Engelli ve Yetim Aylığı 7.326 TL'ye Yükseltildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı engelli ve yetim muhtaç aylığını 6.340 TL'den 7.326 TL'ye artırdığını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 6 bin 946 vatandaşın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığının 6 bin 340 TL'den 7 bin 326 TL'ye yükseltildiği duyuruldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, hayırseverlerin vakfiyelerinde yer alan şartlar uyarınca tahsis edilen muhtaç aylıklarının yeni miktarlarının belirlendiği duyuruldu. Açıklamada, "En az yüzde 40 ve üzeri engellilik raporu olan muhtaçlardan veya anne-babası hayatta olmayan ihtiyaç sahibi çocuklardan toplamda 6 bin 946 vatandaşımızın yararlandığı yetim ve engelli muhtaç aylığı, 6 bin 340 TL'den 7 bin 326 TL'ye yükseltildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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