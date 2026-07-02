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Bakan Işıkhan: "Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'nin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz"

Bakan Işıkhan: 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'nin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu. Mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlanan desteğin devam edeceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla sağlanan Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği kapsamında mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlandığını hatırlattı.

Hibe desteğinin devam ettiğini belirten Işıkhan, "İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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