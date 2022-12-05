Enflasyon verileri açıklandı! Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu

Bu sabah açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık yüzde 84,39 olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından mevcut tabloya göre emekli ve memurun alacağı maaşlar hesaplandı. Buna göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek. SSK'lıların 2000 öncesi en düşük maaşı 5.345 TL olacak. 2000 sonrası SSK emeklisi 3.314 TL'ye ulaşacak. Fakat kesin maaşlar için Aralık ayı enflasyon verileri beklenecek.

Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 yıllık yüzde ise 84,39 olarak kaydedildi. Bu rakamların ardından memur ve emeklinin alacağı olası zam oranı ve maaşları da belli oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak.

MAAŞLAR NASIL OLACAK

Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.

SSK'lıların 2000 öncesi en düşük maaşı da hesaplandı. Buna göre onların maaşı ise 5.345 TL olacak. 2000 sonrası SSK emeklisi de 3.314 TL maaşa ulaşacak.

Tarımdan emekli Bağ-Kur'luların maaşları 3.803 TL'ye varacak. Esnaf emeklisi Bağ-Kur'luların maaşı en düşük 4.876 TL olacak.

KESİN ZAM ORANLARI ARALIK RAKAMLARINDA

Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.