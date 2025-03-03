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Enflasyon Şubat Ayında Yüzde 39,1'e Geriledi

Enflasyon Şubat Ayında Yüzde 39,1'e Geriledi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 39,1 olarak gerçekleştiğini ve temel mallardaki enflasyonun düştüğünü açıkladı. Bakan, fiyat istikrarına ulaşmak için kararlı politikalar uygulanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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