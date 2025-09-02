Enerjisa'nın 'Daha İyi Bir Gelecek' Yarışması 15. Yılını Kutluyor

Enerjisa Enerji 15. yaşını kutladığı "Enerjimi Koruyorum" projesi kapsamında geleneksel hale gelen "Daha İyi Bir Gelecek" öykü yarışmasıyla çocukların enerji tasarrufu bilinci kazanmalarına destek oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ'ın desteğiyle düzenlenen öykü yarışmasına katılan çocuklar, renkli ve yaratıcı eserleriyle hem yazma yeteneklerini geliştirme hem de yaratıcılıklarını ortaya koyma imkanı buldu.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin sosyal sorumluluk projesi "Enerjimi Koruyorum" kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Daha İyi Bir Gelecek" öykü yarışması, Türkiye genelinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden yoğun ilgi gördü. Yarışmaya katılan çocuklar, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini pekiştiren birbirinden yaratıcı öykülerle yarışmaya katıldı.

Yüzlerce öykü arasından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 10 öykü, özel olarak hazırlanan yarışma kitabında yer almaya hak kazandı. Kitapta yer alan çocuklara ödülleri takdim edilirken, düzenlenen çevrimiçi buluşma ile çocukların soruları yanıtlandı, yazma sevgisi ve sanat bilinci desteklendi.

Buluşmada, daha iyi öyküler yazmanın ipuçları paylaşılırken, çocukların Enerjimi Koruyorum projesine ilgisini ve bilgisini artıracak içerikler aktarıldı. Etkinlikle, çocuklara erken yaşta enerji tasarrufu bilinci kazandırmanın yanı sıra, çocukların hayal gücü ve yaratıcılığı da teşvik edilmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, sosyal sorumluluk çalışması ve gelenekselleşen öykü yarışmasının önemine değinerek, şunları ifade etti:

"Kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırımlar, Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda 15. yılını kutladığımız 'Enerjimi Koruyorum' projemiz altında hayata geçirdiğimiz ve artık geleneksel hale gelen 'Daha İyi Bir Gelecek' öykü yarışması ile, çocuklarımıza enerji verimliliği ve tasarruf bilinci kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Küçük yaşta verilen eğitim, geleceği şekillendirir' anlayışıyla yola çıkarak, çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek armağan etme hayalimizi yine onlarla birlikte gerçeğe dönüştürmek için aralıksız çalışıyoruz. Projemiz, ilk günden bu yana 16 ilde, 750 okulda ve 400 binden fazla öğrencinin katılımıyla büyümeye devam ediyor. Hedefimiz, kısa süre içinde 500 bin çocuğa ulaşmak. Bu yolculukta, sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızla enerji tasarrufu eğitimlerimizi ve yaratıcı etkinliklerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz."