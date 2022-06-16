Bakan Dönmez: "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi" - Haberler

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Bakan Dönmez: "Elektrik dağıtım sektörümüz 2021 yılında yaşanan küresel tedarik sorunlarına rağmen yatırımlarını büyük oranda gerçekleştirdi"

AA - Osman Baytürk - Ekonomi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (2)

AA / Osman Baytürk - Ekonomi

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