Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şatıroğlu: AR-GE Çalışmaları Türkiye'nin Geleceğine Yatırımdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, enerjide dönüşüm gereksinimlerine AR-GE çalışmalarıyla çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, bu alanda atılan her adımı Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, enerjide dönüşüm gereksinimlerine AR-GE çalışmalarıyla çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, bu alanda atılan her adımı Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Şatıroğlu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğinde düzenlenen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"nda yaptığı konuşmada, elektrik dağıtım sektöründeki sorunların çözümü için yeni teknolojilerin ve yenilikçi yaklaşımların gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda AR-GE çalışmalarının önemine işaret eden Şatıroğlu, yeni taleplerin karşılanabilmesi, yeni şebekelerin yapılabilmesi ve elektriğin kaliteli ve kesintisiz arzı için bu bakış açısı doğrultusunda politikalar geliştirildiğini anlattı.

Şatıroğlu, "Bakanlık olarak, AR-GE alanında atılan her adımı, yapılan her harcamayı Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Enerji sektörünün kaçınılmaz hale gelen dönüşüm gereksinimlerine AR-GE çalışmalarıyla çözüm bulmaya çalıştıklarını aktaran Şatıroğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ürettiği fikirlerin ticarileşmesi için kamu ve özel sektörün tam destek vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda Enerjim Sensin programı gençlerimize çok büyük bir imkan sağlamaktadır. Böyle bir platformda bizleri buluşturduğu için Elder'e, EPDK'ye ve İTÜ ARI Teknokent'e teşekkür ediyorum. Size inanıyoruz ve sizlere destek olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizler yeter ki başımıza icat çıkartın. Ödül alsın, alamasın, tüm projelerin çok değerli olduğuna yürekten inanıyoruz."

Program sonunda başarılı olan enerji girişimleri, Enerjim Sensin Demo Günü'nde 800 bin lira ve Big Bang Start-up Challenge 2023 sahnesinde 1 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Ayrıca, Enerjim Sensin jürisince seçilen enerji girişimleri, Big Bang Start-up Challenge'ın 342 milyon lira değerindeki ödül havuzundan da faydalanabilecek.