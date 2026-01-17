Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Güncelleme:
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde enerji projeleri için belirlenen güzergahlardaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde enerji projelerinin yapımı kapsamında proje güzergahlarındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Gelgit RES TM- (BOTAŞ TM- Çatalca RES TM) (Girdi- Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Eğirdir ilçesi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi amacıyla bazı taşınmazlar söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı ihtiyacıyla direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.???????

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

