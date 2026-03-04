Haberler

Bakan Bayraktar EBRD Başkanı Renaud-Basso ile görüştü Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya gelerek enerji ve madencilikteki yatırım fırsatlarını görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Renaud-Basso ile enerji ve madencilikte yatırım gündemlerini değerlendirdiklerini aktardı.

Görüşmelerinde yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifle EBRD ile gerçekleştirilebilecek işbirliklerini ve yatırım finansman imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 sürecinde uluslararası finansın artan önemini de ele aldık. EBRD ile güçlü ortaklığımızın arz güvenliğimizi pekiştiren ve düşük karbonlu kalkınmamızı destekleyen yatırımlara ivme kazandıracağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Başak Erkalan
