Endonezya'da Pirinç Üretimi Azalıyor

Endonezya'da yaşanan aşırı El Nino hava olayı ve uzun süreli kuraklık nedeniyle pirinç üretimi azalıyor ve fiyatlar yükseliyor.

SUKOHARJO, 16 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde çeltik hasadı zamanı geldi.

Endonezya'da tipik olarak birisi yağışlı, diğer ikisi ise kurak sezon olmak üzere üç ayrı pirinç yetiştirme dönemi yahut mevsimi yaşanıyor.

Endonezya'daki aşırı El Nino hava olayı, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinde pirinç üretimini sekteye uğratırken, yurtiçindeki stokların güvenceye alınması için ithalata başvurulmasına yol açtı.

Pirinç üretiminin azalmasına neden olan uzun süreli kuraklık ise pirinç fiyatlarını yükseltti.