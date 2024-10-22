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Enderpen PVC, İklime Göre Üretim ve İhracat Hedeflerini Açıkladı

Enderpen PVC, İklime Göre Üretim ve İhracat Hedeflerini Açıkladı
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Enderpen PVC Yönetim Kurulu Başkanı M. Bülent Ercan, yıllık üretiminin yüzde 70'inin yurt dışına ihraç edildiğini, iklim koşullarına uygun kapı-pencere sistemleri geliştirdiklerini belirtti. Hedef, Avrupa pazarlarında büyümek ve ihracatı yüzde 80 seviyelerine çıkarmak.

Türkiye'de sektörün önde gelen firmaları arasında bulunan Enderpen PVC, ülkelerin iklimine göre üretim yaptığını, yıllık üretimin yüzde 70'ini ihraç ettiğini açıkladı.

Soğuk ve sıcak iklimlerde kapı-pencere sistemlerinin seçimi önem arz ediyor. İklime göre seçimi yapılan kapı-pencere sistemleri, yalıtım ve dayanıklılık açısından öne çıkıyor. Enderpen PVC Yönetim Kurulu Başkanı M. Bülent Ercan, PVC kapı-pencere sistemleri alanında yaptıkları çalışmalar ve ihracata yönelik açıklamalarda bulundu.

Bülent Ercan, "Şirketimiz sektöründe geniş ürün seçenekleri ile ön plana çıkmaktadır. Ülkelerin iklimine, tüketici ihtiyaçlarına, zevklerine göre ürün çeşitliliği değişkenlik göstermektedir. Sıcak iklimlerde UV ışınlarına dayanıklı formülü ile 60'lık ve 70'lik ürün tercih edilirken soğuk iklimlerde 80'lik, yalıtım katsayısı yüksek ürünler tercih edilmektedir. Ar-Ge bölümümüz, iklimlere, pazar farklılıklarına, müşteri tercihlerine göre renk desen ve tasarım seçenekleriyle spesifik ürünler geliştirmeye devam etmektedir. İnsan kaynaklarımızı teknolojik gelişmelere, dijital dönüşümlere hazır hale getirmek, sürekli yenilenmek, değişmek ve gelişmek bununla beraber kaliteyi yükseltmek ve kalitede sınır tanımamak firma politikalarımız arasında. Bu politikamız büyüme hedeflerimize destek olup bizi yeni hedeflere yöneltiyor. Böylelikle kalitemizle beraber firmamız da sürekli üst noktalara taşınıyor" dedi.

"Türkiye'nin yedi bölgesinde bölge müdürlüğümüz, 237 noktada bayi ağımız bulunmakta"

Her türden tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 60'lık 70'lik 80'lik ve sürme PVC kapı pencere sistemleri profilleri ürettiklerini vurgulayan Ercan, "Türkiye'nin 7 bölgesinde bölge müdürlüklerimizle bayilerimize yapı sektörüne ürün pazarlama hizmeti sunuyoruz. Türkiye'de 237 noktada bayi ağımız bulunmakta yurt dışında ise 53 noktaya ihracat yapmaktayız" şeklinde konuştu.

"Yıllık üretimimizin yüzde 70'ini yurt dışı pazarlarına ihraç ediyoruz"

İhracata değinen Ercan, "Yıllık 24 bin ton üretimimizin yüzde 30 yurt içi, yüzde 70'ini yurt dışı pazarlarına ihraç ediyoruz. Başta Ortadoğu olmak üzere Afrika, Hindistan, Balkan ülkeleri ihracat yaptığımız ülkeler arasındadır. Enderpen, Avrupa pazarlarında yapılanmasına hızla devam etmektedir. Hedefimiz yüzde 80 ihracat rakamlarına ulaşmak ve global pazarlara açılmaktır. Satış kapasitemizle yerel ve evrensel pazarlarda ilerleme ve büyümeyi sürdürüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bülent Ercan Teknoloji Ekonomi İhracat Finans

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