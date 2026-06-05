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Enag: Enflasyon Mayıs Ayında Yüzde 2,16 Arttı

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayısta yüzde 2,16 artarken, yıllık artış yüzde 53,13 oldu.

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında arttı.

ENAG, mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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