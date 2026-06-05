Enag: Enflasyon Mayıs Ayında Yüzde 2,16 Arttı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayısta yüzde 2,16 artarken, yıllık artış yüzde 53,13 oldu.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında arttı.
ENAG, mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.
Kaynak: ANKA