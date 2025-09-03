ENAG Aylık Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Ağustos'ta Yüzde 3,23 Artış

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı. ENAG verisine göre, ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı.

ENAG, 2025 Ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre E-TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise 65,49 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,75 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 65,15 olmuştu.