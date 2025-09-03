ENAG Aylık Enflasyon Rakamlarını Açıkladı: Ağustos'ta Yüzde 3,23 Artış

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttığını duyurdu. Yıllık enflasyon oranı ise 65,49 olarak belirlendi.

ENAG'a göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,75 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 65,15 olmuştu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
