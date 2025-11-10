Haberler

EN YAKIT, Müşteri Memnuniyetinde Rekor Kırdı

EN YAKIT, Müşteri Memnuniyetinde Rekor Kırdı
Güncelleme:
EN YAKIT, akıllı şarj çözümleri ve müşteri odaklı çağrı merkezi ile yüzde 98'lik memnuniyet oranına ulaştı. Şirket, çağrı merkezi hizmetleriyle sektör standartlarının üzerinde performans sergiliyor.

"Akıllı şarj çözümleriyle" kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkardığını duyuran EN YAKIT, müşteri odaklı çağrı merkezi yaklaşımıyla yüzde 98'lik rekor memnuniyet oranı yakaladı.

Yeni nesil teknolojiler ve geniş kapsama alanıyla elektrikli araç sürücülerinin konforlu bir hizmet almasını sağlamayı hedefleyen EN YAKIT, çağrı merkezi çalışmalarıyla da dikkat çekici bir performans sergiledi.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ekim ayı verilerine göre, EN YAKIT Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetinde sektör standartlarının üzerine çıkarak rekor performansa ulaştığını duyurdu.

Çağrı merkezi ile müşterilerine ortalama 15 saniye içinde ulaşarak sektör standartlarının üzerinde bir hızla hizmet verdiğini açıklayan şirket, gerçekleşen görüşmeleri yaklaşık 2 dakikalık etkin iletişimle çözüme ulaştırdı.

Çağrı merkezine toplamda 5 binden fazla çağrı ulaşırken, bu yüksek iletişim trafiğine rağmen kalite ve hızdan ödün verilmediği belirtildi. Bunun sonucunda, kısa sürede çağrıların yüzde 98'i başarıyla sonuçlandırıldı, gelen taleplerin büyük çoğunluğu ilk temasta çözüme kavuşturuldu. Bu standart en yoğun çağrı saatleri olan 11.00-17.00 aralığında da korundu. Çağrı merkezi ekibi bu dönemlerde de kesintisiz ve hızlı hizmet sundu.

Şirket, yeni nesil teknolojiler, geniş kapsama alanı ve çağrı merkezi ile sunduğu hizmetin tüm aşamalarını kapsayan uçtan uca uygulamalarla elektrikli araç sürücülerinin deneyimini en yüksek seviyeye çıkarmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Tüm bu çalışmalar şirketin, Türkiye genelinde sunduğu elektrikli araç şarj ağında kolaylık, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor. - İSTANBUL

