En Düşük Emekli Ücretine Yükseltilme Görüşmeleri Başlıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli ücretinin artırılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile görüşme yapacaklarını açıkladı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri sonrası konunun Meclis'e sunulacağı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli ücretine ilişkin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından en düşük emekli ücreti ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" açıklamasında bulundu.

"Son teklifimizi bu hafta sunacağız"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin de konuşan Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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