TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oluyor

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira oluyor
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En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

4 milyondan fazla emeklinin merakla beklediği haber TBMM'den geldi. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşları Temmuz ayından itibaren emeklilerin hesaplarına geçecek.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip istifa

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