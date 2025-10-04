Emzirme Ödeneği İçin 325 Milyon Lira Ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emzirme ödeneklerine ilişkin, "Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe, 'emzirme ödeneği' ödediklerini belirtti. Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı 'Emzirme Ödeneği' ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." - ANKARA