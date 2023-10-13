Emirdağ'da Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şeker pancarı hasadı sorunsuz bir şekilde sürüyor. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçenin şeker pancarı üretiminde Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Bölgede ürün rekoltesinin iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şeker pancarı hasadı devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, şeker pancarı üretiminde ilçenin Afyonkarahisar ile birlikte Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İlçede hasadın sorunsuz bir şekilde sürdüğünü kaydeden Kaymakam Bilici, bu çerçevede bölgedeki üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı.

Öte yandan, bölgede ürün rekoltesinin iyi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR