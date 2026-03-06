Emirates ve Etihad sınırlı uçuşlara yeniden başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketleri Emirates ve Etihad Airways, ana operasyon merkezlerinden kısıtlı uçuş seferlerine yeniden başlama kararı aldı.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmaların ardından bölgedeki güvenlik durumunun hassasiyetini korumasına rağmen, hava sahasının kademeli olarak açılmasıyla operasyonel süreçler devreye alındı.

Dubai merkezli Emirates'ten yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar 82 destinasyona uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Dubai üzerinden aktarma yapacak yolcuların, bağlantılı uçuşlarının kesinleşmiş olması durumunda seyahatlerine izin verileceği vurgulandı.

Mevcut uçuşlarda daha önceden rezervasyonu bulunan yolculara öncelik tanınacağının belirtildiği açıklamada, onaylı bileti olmayan yolcuların havalimanına gitmemeleri istendi.

Abu Dabi merkezli Etihad Airways ise 19 Mart'a kadar geçerli olacak sınırlı bir uçuş programı hazırladığını duyurdu. Şirket, Frankfurt, Londra ve Paris'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 destinasyona sefer düzenleyecek.

Her iki şirket de güvenlik durumunu yakından izlediklerini ve uçuşların gelişmelere göre güncelleneceğini ifade etti.

Öte yandan, Alman hükümeti tarafından kiralanan bir Lufthansa uçağı, perşembe sabahı Körfez ülkelerinden yardıma ihtiyacı olan Alman vatandaşlarını Frankfurt'a getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, tahliye operasyonları kapsamında benzer şekilde iki uçuş daha gerçekleştirileceğini duyurdu.