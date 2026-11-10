Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eminönü'nde 62 yıldır berberlik yapan Cemal Akça'ya Ahi Esnaf Beratı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eminönü'nde 62 yıldır berberlik yapan 78 yaşındaki Cemal Akça'ya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzalı Ahi Esnaf Beratı verildi. Beratı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan takdim etti, Akça memnuniyetini dile getirdi.

İstanbul'un Eminönü semtinde 62 yıldır berberlik yapan 78 yaşındaki Cemal Akça'ya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın imzasını taşıyan Ahi Esnaf Beratı verildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinden İstanbul'a gelen Akça, Eminönü'nün Mercan semtindeki Tacirhane Sokak'ta bulunan iş yerinde 62 yıldır berberlik yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen her sabah dükkanını açan Akça, müşterilerini tıraş etmeyi sürdürüyor.

Çevresinde güler yüzü ve çalışkanlığıyla tanınan Akça, ahilik kültürünün temel ilkelerini benimseyen, dürüst ve örnek ticaret anlayışıyla faaliyet gösteren esnaf ve işletmelere verilen Ahi Esnaf Beratı'na layık görüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın imzasını taşıyan Ahi Esnaf Beratı'nı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Akça'ya takdim etti.

"Ahilik ve esnaf kültürünü yıllarca yaşatmış birisi"

Bakan Yardımcısı Gürcan, Eminönü'nde Cemal Akça'nın iş yerinde düzenlenen berat takdim töreninde yaptığı açıklamada, Akça'ya Ahi Esnaf Beratı'nı Bakan Bolat'ın selamlarını ileterek takdim ettiklerini belirterek, "Hem hatıra olarak kalması hem de bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine duyduğumuz takdirin bir göstergesi. Emeği çok büyük. Çevresinde tanınan, sevilen ve sayılan bir insan. Ahilik ve esnaf kültürünü yıllarca yaşatmış birisi." dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak esnafın, sanatkarın ve tüccarın yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Gürcan, bu kesimlerle işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

"Bugünleri görmek benim için büyük mutluluk"

Cemal Akça da Ahi Esnaf Beratı'na layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugünleri görmek benim için büyük mutluluk. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin." diye konuştu.

Eminönü'nde çok uzun zamandır esnaflık yaptığını anımsatan Akça, "62 yıldır bu dükkanda ekmeğimizi kazanıyoruz. Mesleğimizi severek yaptık, bugünlere geldik. Böyle bir beratla onurlandırılmak benim için ayrı bir mutluluk." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA
Devlet erkanı Anıtkabir’de! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Defter’e yazdığı not
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım

Çin'den geldi, 1.5 ayda İzmir'in bağımlısı oldu: En çok buna şaşırdım
Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti16

Türk çiftin Japonya tatilinde akılalmaz olay! Altından çıkan şoke etti
CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazasında ağır yaralandı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor: CHP ilçe başkanı entübe edildi
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş17

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli