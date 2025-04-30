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Emet'te Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Tohum ve Fidan Dağıtımı Yapıldı

Emet'te Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Tohum ve Fidan Dağıtımı Yapıldı
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Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ve ayçiçeği tohumu ile bin 200 adet badem ve ceviz fidanı dağıttı. Dağıtım programına Kaymakam Furkan Seyman da katıldı.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ve ayçiçeği tohumu ile badem ve ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Furkan Seyman'ın katıldığı programda, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yüzde 75 hibeli 32,5 dekarlık kuru fasulye ve 150 dekarlık ayçiçeği alanının ekimi için tohum dağıtıldı. Ayrıca İlçe Orman Şefliğiyle yürütülen, "Fidan Ormandan Katma Değer Tarımdan" projesi çerçevesinde bin 200 adet badem ve ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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