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Emet ilçesinde Günlüce göleti yapımı için çalışmalar başladı

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176 hektar arazinin sulanacağı göletin inşası için ihale yapıldı ve çalışmalara başlandı. Göletin tamamlanmasıyla tarımın gelişmesi hedefleniyor.

176 hektar arazinin sulanacağı 66 milyon 655 bin TL bedelle ihalesi yapılan Emet ilçesi Günlüce göleti yapımı için çalışmaların başladığı bildirildi.

Günlüce köyüne 5,2 kilometre mesafedeki Kovalıyeri deresi üzerinde yapılacak sulama göletinin inşasına 2025 yıllı baharında başlanacak. 780 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip göledin yüksekliği 29 metre olacak. 176 hektar arazinin sulamasının hedeflendiği gölet 2026 yılı Mart ayında tamamlanacak.

Göletin Günlüce köyünde tarımın gelişmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Günlüce Ekonomi Güncel Tarım Emet

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