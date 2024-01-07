Emet Belediyesi 2023 yılında alt yapı çalışmalarını tamamladı

Emet Belediyesince alt yapı çalışmaları çerçevesinde 2023 yılında cadde ve sokaklara yaklaşık 100 bin metrekare asfalt atıldığı, 40 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve tamirat çalışması yapıldığı bildirildi.

2023 yılında birçok önemli projeye imza atan Emet Belediyesi özellikle alt yapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Belediye tarafından başta içme suyu olmak üzere vatandaş odaklı çalışmalar gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

"100 bin metrekare asfalt, 40 bin metrekare kilit taşı,10 bin metre bordür"

Emet Belediyesinin alt yapı çalışmaları çerçevesinde 2023 yılında cadde ve sokaklara yaklaşık 100 bin metrekare asfalt atıldı. Ayrıca 40 bin metrekare alanda parke taşı döşeme ve tamirat çalışmaları yapılırken, 10 bin metre bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu ilçedeki cadde ve sokaklar modern bir görünüme kavuştu.

"Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz"

Halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyleyen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, " İlçemizde alt yapı tamamen yenilendi. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bizler her zaman ilçemizin geleceğini, vatandaşlarımızın menfaatini düşündük. Bu çerçevede hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken kaliteli bir hizmet ortaya koyduk. İnşallah bundan sonrada kaliteli bir hizmet sunmaya ve ilçe halkımıza layık olduğu kaliteli hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA