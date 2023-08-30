Emekliye yüzde 45 zam bekleniyor! İşte gelire göre yeni maaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapılması için harekete geçilmesinin ardından yapılacak düzenlemenin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Kulislerde emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınacağı ve zammın yüzde 45 oranında olacağı konuşuluyor. İşte yüzde 45'lik zamma göre emeklinin yeni maaşları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca düzenleme talimatı verdi. Milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için çalışmalar başlatıldı. Emekliler düzenlemeyi heyecanla beklerken, maaşlarda yapılacak iyileştirmeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Kulislerde emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınacağı söyleniyor. Bu da yüzde 45'lik bir zamma tekabül ediyor. Peki yüzde 45'lik zamla maaşlar ne kadar olacak. İşte tüm detaylar...

MEMURUN YÜZDE 44 ZAMMI CEPTE

Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024'te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır." demişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

YÜZDE 45'LİK ZAMMA GÖRE YENİ MAAŞLAR

Yüzde 45'lik zammın gerçekleşmesi ve en düşük maaşın 10 bin lira olması durumunda, emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak: