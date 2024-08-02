Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

En düşük emekli aylığına ilişkin kararın yürürlüğe girmesi sonrası, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

SGK DUYURDU

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi, fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos'ta hesaplarınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.