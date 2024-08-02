Üye Girişi
Haberler

Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükseltilmesinden oluşan fark ödemesi 7 Ağustos'ta hesaplarda olacak.

En düşük emekli aylığına ilişkin kararın yürürlüğe girmesi sonrası, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

Düzenlemeyle, 150 lira olan yurt dışına çıkış harcı da 500 lira oldu. Bu miktar her yıl değerleme oranına göre artacak Kanunla tüm sendikalı memurlar da toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira ikramiye alacak.

SGK DUYURDU

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi, fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos'ta hesaplarınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Bakmadan Geçme

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı farz mı?
Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda

Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
500

Yorumlar (16)

Burak GUNES:

Herkes temmuz ayı içinde alırken neden emekliler ağustosta alıyor çünkü seslerini çıkarmadıkları için... Yazık!!

53
12
yanıtYanıtla
Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Emekli olabilmek için çocuk yapıp o çocuğun hükümete para vermesi gerekmiyor mu ?

yanıt0
yanıt0
Erol :

2024 EMEKLİ YILI

34
3
yanıtYanıtla
Gokay Ergul:

Neden o kadar geç veriliyo kasa da paramı kalmadı

18
6
yanıtYanıtla
Defenestration Enjoyer:

erken verse 2500 ile ne yapacaktın

yanıt0
yanıt0
Sevcan Demir:

Daha emeklinin sırtı yere gelmez

15
3
yanıtYanıtla
Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Eskiden emekli olmak diye bir şey yokdu. Yaşlı birisi.. ağaçların altında dolaşırdı.. ağaçlardan yere ne düşmüş ise.. öyle şeyleri toplardı. Çeşme suyu ile yıkardı ve yerdi.

2
6
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

DİKKAT ETTİYSENİZ TELEFONUNU GÖSTER DİYEN DAYILAR YOK ARTIK.ÇÜNKÜ EN ÇOK ONLAR EZİLDİ

4
2
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

O dayılar öldü emekli maaşlarını da eşi alıyor. eşi de öldüyse kızı kıcasını foramliteden boşayıp emekli maaşını almaya devam ediyor. 7 göbek sülalesi emekli maaşı alıyor

yanıt1
yanıt1
Özcan Özcan:

NE GEREK VAR YA EMEKLİLERE SOĞAN EKMEK PARASI YETER.

2
2
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title