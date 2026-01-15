Emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oluyor! İşte masadaki tek rakam
Emekli maaşlarının ardından gözler bayram ikramiyesinde. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesi yüzde 25 artırılarak 5 bin liraya çıkarılacak. Düzenlemenin, Ramazan Bayramı öncesinde Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.
- Emeklilere verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 oranında zamlanacak.
- 2025'te 4 bin liraya çıkarılan ikramiye 5 bin lira olacak.
- Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat veya mart ayında Meclis gündemine alınması bekleniyor.
Emekli zammının belli olmasıyla bayram ikramiyesi için hangi tutarın belirleneceği merak konusu oldu. İlk kez 2018'de 1.000 TL olarak uygulamaya giren bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl ise artışın 1.000 lira olabileceği hesaplanıyor.
YÜZDE 25 ZAM YAPILACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez verilen bayram ikramiyesi yüzde 25 oranında zamlanacak. 2025'te 4 bin liraya çıkarılan ikramiye 5 bin lira olacak. İkramiyenin artırılması için AK Parti Grup Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. İkramiye yüzde 25 zamla 5 bin liraya çıkarılacak.
RAMAZANDA MECLİS'TE
Zammı içeren yasal düzenlemenin şubat ya da mart ayında Meclis gündemine alınması ve Ramazan Bayramı'ndan önce kanunlaştırılması bekleniyor.